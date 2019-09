Præst bliver formand for Mødrehjælpen

Fredericia: 20 personer var i sidste uge med til at vælge bestyrelse og dermed stifte Mødrehjælpen lokalafdeling Fredericia. Ti personer stillede op til bestyrelses- og suppleantposterne.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig med sognepræst Sara M. Flokiou som formand. Derudover blev følgende valgt: Kathrine Eriksen (næstformand), Jonna J. Qvortrup (kasserer), Charlotte Rimmer, Merete K. Nielsen, Lis Grønning og Gerda Mortensen samt suppleanterne Bodil Knudsen og Jann Peter Simonsen.

- Nu trækker bestyrelsen i arbejdstøjet. De skal lære hinanden bedre at kende samtidig med, at de skal finde butikslokaler og sætte gang i lokale familieaktiviteter, lyder det fra Lone Sørensen, Mødrehjælpens frivillighedskonsulent for lokalafdelinger Fyn og Jylland.