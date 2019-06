Politisk ønske: Flere flygtninge skal forsørge sig selv

Social- og beskæftigelsesudvalget får fremover kvartalsvise rapporter over udviklingen på flygtninge- og integrationsområdet. Seneste rapport viser, at der kommer færre flygtninge.

Fredericia: Politikerne i Fredericia Kommune har med både budget 2019 og Beskæftigelsesplanen udtrykt ønske om, at flere borgere med anden etnisk herkomst end dansk skal forsørge sig selv - enten via uddannelse eller job.

Opgørelse over selvforsørgelse

Når flygtninge ankommer til Fredericia Kommune, bliver de indenfor 48 timer efter ankomst henvist til sprogundervisning. De senere år er færre blevet henvist. I juni 2016 blev 261 borgere henvist til sprogundervisning. Det tal faldt til 116 borgere i januar 2019.

En opgørelse fra 2018 viser, at 29 borgere er kommet i ordinære job, 20 i løntilskud, 13 er begyndt på IGU (integrationsgrunduddannelse), 23 er begyndt på en SU berettiget uddannelse. Desuden er der oprettet 169 praktikpladser.

Da der næsten ikke kommer flere flygtninge og familiesammenførte, er der ikke længere behov for midlertidige boliger.

- Vi har sparet nogle penge i forhold til placering, fordi der kommer færre flygtninge, fortæller Peder Tind.

Hvis herboende udlændinge ønsker at vende tilbage til deres hjemland, er der i lovgivningen mulighed for hjælp og økonomisk støtte. Status per april 2019 er, at tre borgere har søgt om hjælp til repatriering, og tre borgere har fået bevilliget hjælpen og er rejst tilbage til hjemlandet.

Social- og beskæftigelsesudvalget vil fire gange om året få en status på flygtninge og integrationsområdet.