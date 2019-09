Hejse Kro ligger i en landzone, og der kræves landzonetilladelse, hvis virksomheden skal have lov til at udvide.

- Vi har i udvalget set på sagen, men har brug for flere oplysninger, før vi endeligt kan tage stilling. Vi ønsker oplysninger om, hvordan udearealerne indrettes, så vi sikrer os, at bebyggelsen fremstår som en enhed, og der også er taget hensyn til parkering og beplantning ind mod erhvervsarealet, lyder det fra Steen Wrist Ørts (S), som er formand for by- og planudvalget.

Mangel på hotelplads

Kroen ønsker at satse mere på værelsesudlejning, blandt andet til håndværkere i forbindelse med byggeriet af Googles datacenter.

Den tanke får en positiv modtagelse fra Steen Wrist Ørts. Blandt andet fordi at flere hotelværelser kan gøre Fredericia mere konkurrencedygtig i forhold til at få store konferencer til byen. Mangel på hotelplads er et minus for Fredericia, når fæstningsbyen vil tiltrække konferencer. Her er der hård konkurrence fra byer som eksempelvis Odense og Aalborg.

I den sammenhæng Hotel Hejse Kros projekt være interessant, mener politikeren.

- Vi anerkender til fulde behovet for at øge hotelkapaciteten i Fredericia. Det er et spændende projekt, siger Steen Wrist Ørts.

Hotelplanerne på Hejse Kro er opstået, efter at nye folk er kommet i spidsen for den daglige drift. Tilbage i maj blev driften overtaget af Bjørn Ipsen fra Aarhus.

Hotellet har indsendt to mulige planer for værelsesbyggeri, og bygningerne er tegnet af Mobilhouse.