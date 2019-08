Politiker: Giv plads til parkering på Axeltorv

Hvorfor ikke åbne Torvegade op og gøre den farbar og give mulighed for parkering igen? Det har Inger Nielsen (DF) taget op med sine politiske kolleger i miljø- og teknikudvalget, men beslutningen er ikke så enkel, mener udvalgsformand Christian Bro (S). Foto: Peter Leth-Larsen

Torvegade skal ikke længere være gågade, mener Inger Nielsen (DF), som har luftet ideen i miljø- og teknikudvalget. Axeltorv bør nytænkes, når springvand er droppet. Torvehandel og parkering kan let kombineres, mener hun. Kompleks sag, siger udvalgsformand.

Fredericia: I næsten 10 år har Torvegade ved Axeltorv været gågade, hvilket betyder, at der hverken må køres igennem eller parkeres i den lille gade mellem Købmagergade og Dalegade. Parkering på stedet koster bøder, men det skal have en ende, hvis det står til Inger Nielsen (DF). - Jeg har foreslået i miljø- og teknikudvalget, at vi genåbner Torvegade. Det giver ingen mening, at gaden ikke kan benyttes, og vi skal alligevel nytænke Axeltorv, efter vi har besluttet at nedlægge springvandene, siger Inger Nielsen. Onsdag formiddag er der gang i torvehandlen, men ostevognen, grøntsagssælgerne og blomsterboden er rykket sammen på en plads, der lader halvdelen af den store plads stå tom. - Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne bruge en del af pladsen til at skabe liv med nogle lege- eller motionsredskaber. I dag er pladsen gabende tom, når der ikke er torvedag, eller torvelavet har arrangementer, siger Inger Nielsen.

Det vil i mine øjne være hurtigt at beslutte, at vi genåbner Torvegade og skaffer lidt ekstra p-pladser til både handlende og beboere. Inger Nielsen (DF)

Foto: Peter Leth-Larsen Torvehandlen kunne måske få yderligere gæster, hvis det var muligt at parkere tæt på. Onsdag formiddag var knap halvdelen af Axeltorv indtaget af torvestader. Foto: Peter Leth-Larsen

Som på det gamle torv Forslaget om at ændre status på Torvegade faldt umiddelbart i god jord hos de fleste i miljø- og teknikudvalget, vurderer Inger Nielsen. - Det vil være helt gratis at gennemføre, og i min verden kunne det gøres meget hurtigt og nemt, siger hun. Hun så også gerne, at der kunne laves parkeringspladser på Axeltorv, så der kunne trækkes flere kunder til den ende af Jyllandsgade. - Jeg ved ikke, hvad det vil koste, eller hvor besværligt det ville være, men i gamle dage kunne det sagtens lade sig gøre, at der var parkering alle dage undtagen onsdag og lørdag formiddag, siger hun.

Foto: Peter Leth-Larsen Torvegade er tom og kunne rumme p-plads til en stribe biler i dagtimerne og ikke mindst beboerne i aftentimerne. Som reglerne er i dag må ingen parkere i gaden, og det koster en afgift, hvis p-vagten ser det. Det er fjollet, mener Inger Nielsen. Foto: Peter Leth-Larsen

Kunne ske hurtigt Miljø- og teknikudvalget har netop besluttet at droppe de eksisterende springvand på Axeltorv, fordi det ville koste dyrt at få teknikken til at fungere. Der er stadig granit-plinte i forbindelse med springvandene, og om de skal fjernes, er Inger Nielsen i tvivl om. - Det har vi ikke taget stilling til, men hvis det sker, så kunne jeg også godt forestille mig, at man genåbnede Jyllandsgade for trafik. Det kunne måske trække flere gæster til restauranterne, siger hun. I dag har restauranterne gadeservering ud mod pladsen, men det vil også kunne lade sig gøre med åbning af gaden, vurderer Inger Nielsen. - Vil det være en udvalgsbeslutning at ændre status på en del af pladsen og Torvegade? - Ja, det vil jeg mene, og derfor mener jeg også, at det kan gøres ret hurtigt, siger hun.

Foto: Peter Leth-Larsen Er man gangbesværet eller i kørestol, risikerer man at skulle bevæge sig et stykke for at kunne komme til torvedag. Der er p-pladser langs Købmagergade eller i p-huset i Domus Axel, men flere kunne være tættere på, mener Inger Nielsen. Foto: Peter Leth-Larsen

En del af et større spil Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) har sympati for ideen om Torvegade, men ønsker at afvente en analyse af parkeringsforholdene i Fredericia, før han lægger sig fast på noget. - Det er en mere kompliceret opgave end som så, fordi der er mange parametre, som spiller ind. Vi skal have et overblik over, hvordan parkeringsmulighederne bliver fremadrettet, siger Christian Bro. - Men her handler det blot om at give Torvegade en ny status? - Nej, det er ikke blot de få p-pladser i Torvegade. Det hele hænger sammen, og jeg forventer, at vi snart får præsenteret en analyse, som vi kan forholde os til, siger Christian Bro. Han vil derfor heller ikke vurdere på muligheden for at inddrage en del af Axeltorv til p-pladser.