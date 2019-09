LTF er svækket i Fredericia. Det er Sydøstjyllands Politis vurdering, og især forbuddet mod bandegrupperingen har været et effektivt redskab til at mindske bandens fodfæste i fæstningsbyen. Foto: Scanpix

Bandegrupperingen LTF var synlig og markant i 2017 og 2018. Bandesituationen i Fredericia har ifølge politiet sidenhen ændret sig. Politikommissær mener ikke, at bandeuvæsenet har samme fodfæste som tidligere.

Fredericia: For godt et år siden trådte et forbud mod bandegrupperingen Loyal to Familia, LTF, i kraft over hele landet. Et af de steder, banden var synlig - både i forhold til deres påklædning og tatoveringer og deres adfærd - var i Fredericia. Kort tid efter forbuddet trådte i kraft, blev en håndfuld bandemedlemmer sigtet for overtrædelse af forbuddet i Fredericia.

Målet er, at det (bandeaktivitet, red.) ikke finder sted. Det skal vi turde at stille op som et mål på den lange bane. Carit Andersen, politiinspektør, Sydøstjyllands Politi

Bandesituationen og LTF-forbuddet Forbuddet mod LTF - Loyal to Familia - trådte i kraft 4. september 2018.I Fredericia blev fem personer den 5. september sigtet for overtrædelse af forbuddet.



Rigsadvokaten vurderede dengang, at banden var en forening med en så voldelig og kriminel adfærd, at der straks burdes gribes ind.



Det forventes at afgøres i år, hvorvidt bandegrupperingen kan opløses ved dom.



Grundlovens § 78 stk. 2 lyder: 'foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom'.



Forbuddet betyder, at det er blevet strafbart at bære Loyal to Familias kendetegn i offentligheden. Det gælder både påklædning med LTF-logo, tatoveringer, rygmærker og lignende.



I marts blev en person dømt for at videreføre banden, idet han havde båret en hue med et hvidt F påtrykt. Anklageren i den pågældende sag mente, det var et LTF-tegn. Det fik anklageren medhold i.

Bander overrasket Men hvordan er bandesituationen så i Fredericia i dag godt et år efter forbuddet? - Vores (Sydøstjyllands Politi, red.) vurdering er, at det bandeuvæsen er alvorligt svækket, og at de ikke har samme fodfæste, som de havde tidligere, lyder det fra Carit Andersen, politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi. Ifølge ham har bandegrupperingen været en udfordring - også i Fredericia. Men især forbuddet har været og er stadig et værktøj, politiet bruger effektivt for at bekæmpe bandernes fodfæste rundt omkring i landet. Det var især i 2017 og 2018, at LTF var meget aktiv. - Der er ingen tvivl om, at lovgivningen (omkring forbuddet, red.) har haft indflydelse på situationen, da vi i det øjeblik, vi fik mulighed for det, brugte lovgivningen. Der er ingen tvivl for mig om, at det var en overraskelse for vores bandefolk, da de første opdagede, hvad det førte med sig, siger Carit Andersen.

Et kriminelt marked Politiet har ifølge Carit Andersen været konsekvent på forbuddet. I det øjeblik, der er og har været mistanke om en forbrydelse, har politiet brugt de værktøjer, forbuds-lovgivningen har åbnet for. Det drejer sig blandt andet om visitationer og ransagninger så tidligt i et forløb som muligt. Ifølge Carit Andersen foregår det i samspil med både kommunen og politiets gadeplanindsats, hvor patruljer er synlige i gadebilledet, og hvor specialpatruljer er til stede der, hvor kriminaliteten sker. Man kan stille spørgsmål ved, hvorfor det lige præcis var Fredericia, LTF udså sig som et sted at slå sig ned og være synlig. Spørger man politiinspektøren, handler det ikke nødvendigvis om byen, men derimod om, at der har været et kriminelt marked, der har været tilgængeligt. - Der har været nogle personer med tilknytning til Fredericia, som har haft en ambition om at indgå i en form for bandegruppering, og det blev så dem her (LTF, red.).

Fortsat forbud Selvom det er politiets opfattelse, at Loyal to Familia er svækket i Fredericia og i det øvrige Danmark, får det ikke ordensmagten til at læne sig tilbage. Der bliver fortsat holdt tæt øje med grupperingen. Det er planen, og målet, at LTF skal forsvinde helt fra landkortet. - Målet er, at det (bandeaktivitet, red.) ikke finder sted. Det skal vi turde at stille op som et mål på den lange bane. Vi forsøger at nå det mål ved at prøve at undgå, at bandegrupperinger ekspanderer i vores kreds, undgå at nye klubber og bander kommer til og det samme med klubhuse og tilholdssteder, fortæller Carit Andersen. Midt i august forsøgte advokat Michael Juul Eriksen at få ophævet det midlertidige forbud mod bandegrupperingen, som indtrådte i september sidste år. Det gjorde han på baggrund af, at retssagen, der skal afgøre, hvorvidt LTF kan opløses ved dom, er blevet udskudt og først forventes gennemført til november. Udskydelsen af den sag sker på baggrund af teledata-sagen, hvor der er fundet fejl i teledata, som jævnligt bruges som bevis i retssager. Forsvarsadvokatens begæring blev dog ikke fulgt, og forbuddet er stadig gældende. Pr. 19. august var der i Sydøstjyllands Politi seks verserende sager med i alt ti sigtede vedrørende overtrædelse af LTF-forbuddet.