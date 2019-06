Plads til 37 attraktive grunde på Argentinervej - udvalg siger nej

Sagen vakte fuore blandt beboerne på Argentinervej, da de blev klar over, at kommunen var i færd med at planlægge byggeri foran deres villaer. De har sammen med en række andre naboer gjort indsigelse mod byggeri på grunden syd for dem. Naboerne har sat advokat på sagen, som har fremlagt en grundig afvisning af forslaget.

- Jeg har meldt klart ud, at Venstre ikke vil være med til, at vi laver udstykning. Det handler om vores troværdighed, fordi vi i første omgang har solgt grundene på Argentinervej som udsigtsgrunde i første række, og ejerne har valgt at bygge efter, at de ikke fik naboer foran sig. Om de har fået løfte, om det aldrig ville kunne ske, er jeg ikke sikker på, men de har i hvert fald handlet ud fra, at det ikke ville ske de første mange år, siger han.

- Min indstilling er, at vi står fast på, at vi ikke skal gøre det muligt at bygge på det areal, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Sønderskov: Der bliver i dag mandag truffet politisk beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at byudvikle på omstridt areal i Sønderskov. Det sker efter en forhøring, der har kaldt på store følelser fra blandt andet de nærmeste naboer på Argentinervej, som på det skarpeste har taget afstand til at der kan bygges. Og politisk tegner der klart flertal imod ideen.

Politikerne har ved gentagne lejligheder - blandt andet nytårskuren - påpeget, at der manglede attraktive byggegrunde i kommunen. Derfor fik vi lavet en plan for at vise muligheden på vores areal i Sønderskov. Vi har ikke haft ønske om at genere nogle med det.

16. maj sendte Fredericia Kommune en forhøring ud om ideer og forslag til en kommunetillæg 10 - Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort i Sønderskovområdet. Frem til 2. juni indkom der i alt 11 reaktioner på forslaget, som har sigte imod at kunne udvikle området mellem Sønderskovvej og Røjborgvej og Kolding Landevej til boliger. Der er tale om to del-områder, hvoraf det ene er placeret, så det ligger ud for det kun lige udbyggede villakvarter på Argentinervej. Nybyggerne på de nederste grunde købte efter at have spurgt ind til om de ville være sikret fri udsigt til skov og natur fremadrettet. De fik bl.a. at vide, at man fra kommunens side ikke kendte til planer om udbygning, men at man ikke kunne garantere for, om der ville opstå lovændringer, som kunne gøre det muligt. Da nybyggerne blev bekendt med forslaget 16. maj reagerede de prompte og hyrede bl.a. en advokat til at skrive en protest om byggeri syd for deres grunde til kommunen. De gjorde samtidigt klart, at udbygningen vest for den eksisterende bebyggelse ikke var et problem. Nybyggerne pegede både i avisen og i deres advokatskrivelse på, at borgmesteren ikke vil få ødelagt sin udsigt ved en eventuelt udbygning. I den plan R.A. Ussing & Søn A/S har fået tegnet vil alle huse i yderste række imidlertid blive påvirket.

Det er området syd for Argentinervej, som R.A. Ussing & Søn ejer. Det er udlagt til naturområde i den eksisterende kommuneplan, men en ændring af planloven gør det muligt at bebygge det. Det kræve et kommuneplantillæg. By- og planudvalget, siden økonomiudvalget og sidst byrådet skal mandag drøfte sagen. By- og planudvalget skal indstille til de øvrige udvalg, om de mener kommuneplantillægget skal omfatte arealerne både syd og vest for Argentinervej. Både S og V er indstillet på, at arealet syd for skal tages ud af planen. Grafik: JFMedier

Efterkom politisk ønske

Embedsmændene har indstillet til by- og planudvalget mandag eftermiddag, at de træffer beslutning om, hvorvidt området syd for Argentinerparken skal tages med i et kommende udviklingsområde i Sønderskov. Området betegnes delområde 2, mens delområde 1 ligger vest for Argentinerparken. I sagen har forvaltningen sammenfattet en hvidbog over de 11 kommentarer, der i løbet af blot et par uger er indkommet.

Ikke kun beboerne på Argentinervej har udtalt sig kritisk om yderligere bebyggelse. Det samme har en stribe andre naboer i området.

Det omdiskuterede delområde 2 ejes af virksomheden R.A. Ussing & søn A/S. Virksomheden har til huse på Sønderskovvej i 5. generation, og arealet på Sønderskovvej købte virksomheden for år tilbage. Virksomheden har fremlagt en mulig udstykningsplan på arealet, som de i dag har forpagtet ud til en landmand.

- Vi købte for mange år siden arealet, da der stadig var højspændingsledninger i området. Det betød, at der ikke kunne bygges boliger, og ingen havde fantasi til at forestille sig, at det blev muligt. Men højspændingsledningerne blev taget ned, og siden blev planloven ændret, så der rent faktisk kan gives dispensation til at bygge, siger Nicolai Ussing.

Politisk har der været talt højt og længe om mangel på attraktive byggegrunde, og det fik i foråret virksomheden til at få udarbejdet en udstykningsplan for arealet. I planen gives der plads til 37 byggegrunde.

- Vi havde altid tænkt, at det var et godt areal at bygge på, men at det nok aldrig blev muligt. Da det viste sig realistisk, ønskede vi at byde muligheden ind til kommunen, siger Nicolai Ussing.