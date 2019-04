Pia drømte om at bo i en mølle: Nu sidder hun 'I hus til halsen'

I starten forsøgte hun selv at finde en køber gennem forskellige salgsannoncer, da hun håbede at finde en køber som hende selv, der kunne se det samme potentiale i møllen, som hun kunne. Senere blev en ejendomsmægler sat på opgaven.

Derfor valgte hun at sætte sit livsprojekt og elskede hjem til salg. For i dag lever Pia Jensen med konstante smerter og kan hverken støvsuge eller løfte en malerpensel uden at få endnu mere ondt.

I seks år knoklede hun for at istandsætte den næsten 170 år gamle mølle, men det endte brat i 2014, da hun blev påkørt i sin bil og pådrog sig en piskesmældslæsion.

Bølling: I 2008 gik et stort ønske i opfyldelse for Pia Jensen. Hun havde altid drømt om at bo i mølle, og da hun i Den Blå Avis faldt over en annonce for Bølling Mølle, var hun straks solgt.

Pia Jensen havde altid drømt om at bo i en mølle og forelskede straks i Bølling Mølle, da hun så den første gang. Men drømmen brast, da hun blev skadet i en trafikulykke. Siden har hun forgæves forsøgt at sælge møllen. Arkivfoto: Mette Mørk

I hus til halsen

Heller ikke der lykkedes det at finde en købe. Boligdrømmen er smuldret, mens Pia Jensen økonomi kuldsejler med kurs mod en tvangsauktion, da hun er nødt til at optage flere lån for kunne betale sine terminer.

Derfor får hun nu hjælp af tv-programmet "I hus til halsen", som nu er i gang med syvende sæson. I programmet planlægger designer Søren Vester hvilke ændringer, der skal laves i boligen, som indtil videre har været umuligt at komme af med, og sammen med Pia Jensens venner og familie bliver ændringerne ført ud i livet.

Imens kaster ejendomsmægler Line Franck sig ud i innovative og anderledes markedsføringstiltag for at skabe opmærksomhed om møllen, og samtidig får hun et overblik over husejerens økonomi og gør alt for at hive nogle favorable aftaler i land.

Om det vil lykkedes for Søren Vester og Line Franck at hjælpe Pia Jensen med at finde en ny køber af Bølling Mølle, kan man se på DR1 tirsdag 23. april klokken 20.