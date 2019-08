Pernille Rosendahl giver kirkekoncert

Fredericia: Pernille Rosendahl giver i efteråret en række intimkoncerter i landets kirker og museer, og turné, der bringer hende til Sct. Michaelis Kirke 24. oktober.

Ved koncerterne, som handler det om tid, rum og fordybelse, er hun ledaget af musikerne Søren Vestergaard og Mikkel Damgaard.

Musikken vil være ledsaget af et lysshow og under koncerterne vil Pernille Rosendahl også tale om ting, som ligger hende på sinde. Hun er lige nu aktuel med EP'en "The Hurt", som er blevet godt modtaget hos flere af landets musikkritikere.

Ved koncerterne vil publikum kunne opleve både nyt som ældre materiale fra Pernille Rosendahl. Foruden sange fra soloudgivelserne vil hun optræde med materiale fra de musikalske konstellationer, hun tidligere har indgået i, og hun vil fortolke salmer.