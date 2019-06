Palletank med salpetersyre ramt - 200 liter blev spildt

Taulov: En medarbejder ramte natten til fredag en palletank, der indeholdt salpetersyre. Det skete på Danske Fragtmænds fragtcentral i Taulov. Spildet fik Trekantbrand til at rykke til Taulov omkring klokken to i nat.

- Palletanken stod på en lastbil, og det var i forbindelse med, at den skulle læsses af, at tanken blev ramt af en truck eller palleløfter, fortæller Johnny Rasmussen, indsatsleder ved Trekantbrand.

Tanken, der blev ramt, indeholdt i alt 1000 liter salpetersyre, og det var de 200 af dem, der nåede at sive ud, inden brandvæsenet fik stoppet spildet. Indsatslederen tilkaldte, som proceduren foreskriver, også miljøvagten. Brandvæsenets opgave var at stoppe spildet, samle det op og samtidig sørge for, at det ikke bredte sig eller endte i kloakken.

Salpetersyre kan både være ætsende og være skyld i, at ting ruster.

Omkring klokken fem fredag morgen kunne Trekantbrand returnere til Prangervej.