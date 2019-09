Ottende og sidste jobcenteranalyse er klar: Jobcentrets ansatte skal have flere kompetencer

Fredericia: Det seneste år er der lavet en række analyser af Fredericia Jobcenter. Den ottende og sidste i rækken er netop offentliggjort og handler om de ansattes kompetencer.

Analysen lægger blandt andet op til, at medarbejdernes kompetencer skal udvikles og i højere grad spille sammen med den retning, Fredericia Jobcenter er på vej i. De sidste halvandet år har jobcentret gennemgået en lang række forandringer, som på længere sigt skal resultere i, at flere ledige kommer i job, og borgere og virksomheder i kontakt med jobcentret får en bedre service. Årsagen er, at der i en årrække har været udtalt en del kritik af jobcentret fra flere sider.

I den seneste analyse er en række ansatte og ledere på jobcentret blevet spurgt, om deres kompetencer lever op til de krav, der stilles. Analysen blev præsenteret for politikerne i social- og beskæftigelsesudvalget mandag aften. Analysen viser, der samlet set er stor overensstemmelse mellem, hvad ledere og ansatte mener er relevante kompetencer, men går man ned i detaljerne, ses det, at der i visse tilfælde er en række uoverensstemmelser, som blandt andet handler om usikkerhed om, hvilken retning Fredericia Jobcenter er på vej i - primært for de enkelte afdelinger.

- Vi (det politiske udvalg, red.) har tiltrådt de otte anbefalinger. Analysen har været helt inde i maskinrummet på jobcentret. Vi har alle forskellige forhov for at tilegne os nye kompetencer, og jeg synes, det er et sundhedstegn, at medarbejderne er ærlige og har lyst og mod på at lære, siger formand for social- og beskæftigelsesudvalget Peder Tind (V).