- Vi har vidst det her (kandidaturet til Folketinget, red. ) i tre år, så mere og mere arbejde er blevet sluset ud. Til sidst har jeg stort set kun siddet med vores internetforretning, så vi skal have fundet ud af, hvordan vi skal håndtere det, forklarer Niels Flemming Hansen.

Fredericia: Umiddelbart får det ikke den store betydning, at direktøren og medejeren af Holst Sko i Fredericia, Niels Flemming Hansen, er blevet valgt til Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Niels Flemming Hansen stillede op som Det Konservative Folkepartis spidskandidat i Sydjyllands Storkreds.Han fik 3780 personlige stemmer - flest af alle konservative kandidater i storkredsen - hvilket udløste en plads i Folketinget. Han er direktør i Holst Sko, der har butikker i Fredericia, Vejle, Horsens, Aarhus og Odense. Holst Sko A/S er ejet af Niels Flemming Hansen, hans far Flemming Hansen, der selv har været politiker, samt broderen Lars Flemming Hansen.

Går efter anden placering

Tidligere på året meddelte han, at butikken i Danmarksgade skal lukke, og for godt en måned begyndte ophørsudsalget.

Det har hele tiden været meningen, at Holst Sko vil finde en anden placering i byen, og trods valget til Folketinget er det stadig planen, understreger Niels Flemming Hansen.

- Vi går efter en anden lokation. Nu har der lige været valgkamp, så det har stået lidt på standby, men vi skal til at kigge på det igen, siger han.

- Hvornår regner du med, der kommer en afklaring?

- Når det rigtige lokale er der. Jeg vil hellere undvære en butik i Fredericia i tre måneder og så komme tilbage, end at jeg vil stå med et stort underskud i Fredericia igen, siger Niels Flemming Hansen, som tidligere har givet udtryk for, at der ikke kommer nok mennesker forbi forretningen i Danmarksgade.