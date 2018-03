Opdelt jobmarked: 531 søgte ét ufaglært job

Et job på 32 timer om ugen med rengøring, kaffebrygning og klargøring til møder samt diverse.

Sådan lød beskrivelsen af et job, som 3F Vejle slog op i efteråret. Det skriver Fagbladet 3F.

Da ansøgningsfristen udløb 16. november, var der kommet ikke mindre end 531 ansøgninger.

- Det kom meget bag på mig, at der var så stor interesse for jobbet, siger afdelingsformand Martin Jensen.

- Det er voldsomt mange, og det tyder jo ikke ligefrem på mangel på arbejdskraft til den type af job, fortsætter afdelingsformanden, der samtidig er stolt over, at så mange ser 3F Vejle som en attraktiv arbejdsplads.

Og de er ikke alene om at modtage et stort antal ansøgninger. Ifølge byggeriets dagblad Licitationen fik et nyt Bauhaus-varehus i Kolding, der skulle bruge 30 nye medarbejdere, omkring 500 ansøgninger.

Der har også været et højt antal ansøgere til et firma i Vamdrup, Quilts of Denmark A/S, som oplyser til Fagbladet 3F, at der var 200-250 ansøgere til det seneste job som faglært lagerarbejder.

Direktør for Jobindex.dk, Kaare Danielsen, er en af personerne bag Danske Jobindex, som står bag den mest omfattende opgørelse af nyopslåede stillinger herhjemme. Antallet og typen af jobannoncer er en indikator for jobmarkedet.

- Nogle virksomheder får kun få eller ingen ansøgere, og andre får 500. Forskellene på arbejdsmarkedet er større, end man tror. Groft sagt mangler der blandt andet IT-specialister, helst højtuddannede, der mangler ingeniører især i nogle af de store jyske virksomheder, og så begynder Dansk Industri at røre på sig, fordi der mangler folk med alle former for tekniske kompetencer, siger Kaare Danielsen.

Manglen på IT-specialister og ingeniører er velkendt.

- Men samtidig er der stadig mange ledige og folk, der har svært ved at finde arbejde. Desværre vil det typisk være ufaglærte, der bliver tilovers på arbejdsmarkedet, siger Kaare Danielsen. Hans vurdering er, at både DI og 3F har ret, når DI siger, der mangler arbejdskraft, og 3F siger, at der ikke gør.

Professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet fremhæver, at der fortsat er mange ledige - cirka 150.000 ifølge Danmarks Statistiks AKU-ledighedstal - som søger job.

- Og jobcentrene overvåger jo jobsøgningen nidkært. Der mangler ikke arbejdskraft, der mangler job, siger Henning Jørgensen.

Han kalder det dommedagsprofetier, at der skulle være en generel mangel på arbejdskraft.

- Man skal lade være med at råbe op om en generel mangel på arbejdskraft. Det er rigtigt, at der er efterspørgsel efter arbejdskraft i bestemte områder som sundhed, velfærd, IT og lidt byggeri. Men ser man på STARs egne rekrutteringsanalyser, er de forgæves rekrutteringer stadig kun en fjerdedel af før krisen, påpeger Henning Jørgensen.