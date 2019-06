Opdateret: Ulykken skete på rangerpladsen, hvor to godsvogne kørte af skinnerne, oplyser Trekantbrand, der forlod området ved 00.30-tiden.

Opdateret Fredericia: Sent torsdag aften er to godsvogne afsporet ved en togulykke i nærheden af Carlsberg. - To godsvogne er afsporet, og en ansat er kommet til skade og blevet kvæstet i forbindelse med afsporingen. Hvad det skyldes, ved jeg slet ikke endnu, siger vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet. Han fortæller, at der er tale om en alvorlig kvæstelse. Anmeldelsen kom klokken 22.56, og politi og Trekantbrand arbejdede på skinnerne. Indsatsleder, brandfolk og politi afspærrede en del af Parallelvej nær Køreteknisk Anlæg. Klokken 00.30 forlod Trekantbrand området, oplyser operationschef Casper Christensen til Fredericia Dagblad. - To godsvogne kørte af skinnerne derude, men det var ikke noget voldsomt uheld. En person kom til skade, og personen blev reddet op og bragt videre til en ambulance, siger Casper Christensen. Han oplyser, at togene blev afsporet ved rangerpladsen, hvor godstog gøres klar. Umiddelbart var der ikke nogen materiel skade. - Der var ikke nogen lækage eller andet, og da vi havde styr på den del, rørte vi ikke mere ved godset, siger Casper Christensen.

To godsvogne kørte af skinnerne på rangerpladsen, hvor Trekantbrand hjalp en person videre til behandling. Foto: Trekantbrand

Ved Parallelvej var der afspærret sent onsdag aften, hvor politi og brandvæsenet var på arbejde, efter at to godsvogne blev afsporet. Foto: Klaus Madsen

Anmeldelsen kom kort før klokken 23, og derefter rykkede brandvæsen og politi ud til Parallelvej nær Køreteknisk Anlæg. Foto: Klaus Madsen

