Op til 20 meter: Høje havnehaller i høring

ADP A/S ønsker at opføre nye pakhuse ved Holstensvej i op til 20 meters højde. Det kræver tillæg til kommuneplanen for den del, der ligger nord for indfaldsvejen. Før planlægningen går i gang, tager kommunen temperaturen på ideen.

Fredericia: ADP A/S ønsker at opføre en række pakhuse ved indfaldsvejen til Fredericia på selskabets arealet mellem Strandvejen, Indre Ringvej og Holstensvej, for at skaffe plads til løsgods som korn, foderstoffer, grovvarer, kalk m.m. De store pakhuse skal efter planen opføres på begge sider af Holstensvej i varierende højde op til 20 meter.

Projektet kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, så Fredericia Kommune gennemfører i disse uger en forhøring, hvor man kan komme med ideer og forslag. Blandt andet om der er særlige hensyn, der skal inddrages i planlægningen, som især tager sigte på, hvordan man sikrer både miljømæssige og visuelle hensyn i projektet.

By- og planudvalget har godkendt, at der sættes gang i at udarbejde lokalplan og et kommuneplantillæg, der kan gøre projektet muligt, men imidlertid også understreget, at der skal tages hensyn til, at der er tale om et byggeri, som placeres lige ved en af byens store indfaldsveje.