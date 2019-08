Fredericia Jazzklub kom gennem årets store begivenhed med skindet på næsen. Men stram økonomi og toppede brosten har fået klubben til at overveje at flytte placering og dato.

Festivalen var igen i år under telt efter sidste års eksperiment med jazz under åben himmel.

- Vi er glade for sponsorerne, men kunne godt tænke os en enkelt eller to lidt større sponsorer til at sikre økonomien. Hvert år, når vi åbner festivalen, er det uden at have de faste udgifter på plads. Først når bar-kassen er gjort op, ved vi, om vi står med et over- eller underskud. Så vi mener det virkelig, når vi siger "Det er ølkassen, der betaler jazzen" , siger han.

- Vi fik et overskud på 16.142 kroner, siger kasserer Kent Jensen, der i samme omgang sender en venlig hilsen til de mange lokale sponsorer, der er med til at sikre festivalen år efter år.

Fredericia: Jazz-festivalen er en fast del af Fredericias mange 6. Juli-festligheder. Og det bliver den også næste år, konstaterer Fredericia Jazzklub efter at have evalueret årets festival.

Hollandske Jazz Connection var hovednavn ved årets festival. For at lande store udenlandske navne, må flere spillesteder og festivaler arbejde sammen, så de kan tilbyde de tilrejsende musikere mere en ét spillejob. Foto: PR

Overvejelser om dato og placering

Selvom festivalen gik godt, var der også nogle ting, der gav anledning til panderynker.

- Pigstenene (de toppede brosten, red.) var et problem for nogle af gæsterne. Og underlaget gjorde det næsten umuligt at få stole, bænke og borde til at stå stabilt. Og vi havde ømme fødder efter uge med klargøring, festival og oprydning, siger næstformand Niels Erik Uth-Andersen.

Festivalen er flyttet et par gange og har nu til huse i Tøjhusets baggård.

- Problemet med underlaget har fået os til at overveje en alternativ placering. Men vi er nået frem til, at festivalen hører til ved huset her - og at det er bedst i baggården. Så må vi se, om vi kan gøre noget ved underlaget. Måske lægge noget ekstra grus på, så det bliver mere jævnt, siger Peter Kümmel-Nielsen, der dog ærgrer sig ved udsigten til ekstra udgifter ved at lægge sand før festivalen og fjerne det igen bagefter.

En anden potentielt stor beslutning har også været på bordet - nemlig at flytte festivalen til en anden dato.

- Næste år løber festivalen af stabelen på en søndag og en mandag. Og det, ved vi, går ud over tilstrømningen. Vi har før forsøgt at flytte festivalen til en bedre ugedag. Det er godt nok mange år siden, men det gik så dårligt, at vi aldrig gør det igen. Festivalen hænger uløseligt sammen med 6. Juli. Folk forventer, at vi er en del af byens fest de dage, og sådan skal det være, siger Kent Jensen.