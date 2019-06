Nyvalgt folketingsmand taler 6. juli: Det er socialdemokraternes tur

Vi er rigtig glade for, at Rasmus har takket ja til at komme trods en travl kalender som nyvalgt folketingsmedlem.

- Jeg havde en kort flirt med SF i gymnasiet, inden jeg skiftede partipolitikken ud med en mere neutral rolle, hvor jeg var med til at skabe rammerne for et tværpolitisk ungdomsråd i Fredericia.

6. juli-formand glad

- Vi har en stolt tradition for at invitere en politiker til at tale for os 6. juli, og i år er ingen undtagelse, udtaler formanden for 6. Juli Komitéen, Erik Schwensen:

- 5. juni 1849 fik vi Danmarks første grundlov, og på den måde blev demokratiet født, mens granaterne faldt over Fredericia. Derfor har det altid været naturligt, at vi også bruger 6. Juli-Dagene til at hylde det danske demokrati. Vi er rigtig glade for, at Rasmus har takket ja til at komme trods en travl kalender som nyvalgt folketingsmedlem.