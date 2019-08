Nye tiltag på vej på Ungdommens Hus

Fredericia: En del af Fredericias musikmiljø vil få lettere ved at komme på scenen, nu hvor Tøjhusets leder Sune Rasmussen også har fået ledelsesansvaret for Ungdommens Hus. Hån håber at skabe flere koncerter i huset, der har egen koncertsal.

- Scenen og salen på Ungdommens Hus er jo en rugekasse for lokale musikere. Det skal der sparkes mere gang i, siger Sune.

Han har flere koncerter i støbeskeen.

- Det skal sætte en udvikling i gang. Man kan sige, at vi stiller en slikskål frem. Så er det op til de unge at tømme den - men også at fylde den op igen, siger han.

Samtidig skal der indrettes en ekstra bar i koncertsalen, så koncertgæster ikke behøver at forlade lokalet for at købe en øl eller en sodavand.

Blandt de allerede planlagte koncerter er Bite The Bullet fredag 25. oktober, Clara torsdag 21. november og Ildisposed lørdag 14. december.