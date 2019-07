Nye regler på vej for krydstogtskibe: I Fredericia er pumperne klar

Grundvandet står højt på arealet, hvor Fredericia Spildevand og Energi A/S ønskede at placere den nye pumpestation. Det betød, at der måtte etableres en spunsvæg rundt om anlægget inden man begyndte at grave. Desuden skulle slots- og kulturstyrelsen acceptere anlægget, som ligger meget tæt på den fredede vold. Museets folk var på besigtigelse og godkendte projektet. Foto: Fredericia Spildevand og Energi

Fredericia Spildevand og Energi A/S har sammen med ADP A/S anlæg, så krydstogtskibene kan skaffe sig af med deres spildevand. Det spildevand, skibet har genereret på turen til Fredericia, kan skibet uden beregning få pumpet fra borde. Tre-fem skibe benyttede anlægget i 2018.

Fredericia: Fire pumpeudtag er klar til at få koblet slanger på, når krydstogtskibene lægger til kaj ved Kanalbyen. Spildevand kan via udtagene pumpes til rensningsanlægget på Røde Banke via det et år gamle pumpeanlæg ved Østervold. Indtil videre er det frivilligt, om skibene vil benytte spildevandsanlæggene i de havne, de passerer, men der er lagt op til stramninger, så skibene med kurs mod Østersøen skal leve op til restriktioner om, at der ikke må tømmes spildevand ud i havet. Det gælder ifølge brancheorganisationen Danske Havne nybyggede skibe fra i år og for eksisterende skibe fra 2021. Men allerede i dag har Fredericia Spildevand og Energi i samarbejde med ADP sikret, at der kan pumpes spildevand til centralrenseanlægget, når skibe lægger til kaj. Senest blev det tyske krydstogtskib "Deutchland" koblet på den direkte spildevandsudledning, og i 2018 skete det ifølge Fredericia Spildevand ved tre-fem anløb. - Det er det enkelte skib, der aftaler med ADP, om de vil benytte muligheden for at komme af med spildevand. ADP har etableret modtageanlæg, hvor mængderne kan aflæses, og herfra løber det via en gravitationsledning til vores nye pumpestation, fortæller afdelingsleder fra Fredericia Spildevand og Energi Jakob Rasmussen.

Vi har valgt at tilbyde krydstogtskibene, at de uden beregning kan levere det spildevand, som er kommet til på rejsen fra den seneste havn til Fredericia. Driftsdirektør i ADP A/S Morten Højrup

Billedet illustrerer hvor mange rør og ledninger, der skal tages hensyn til, når der skal graves i Fredericias undergrund. Foto: Fredericia Spildevand og Energi

Parat til anløb Pumpestationen er gravet dybt ned ved Øster Vold i Kongensgade, hvor der også er nedgravet den samlebrønd, hvor spildevandet pumpes fra. Torsdag morgen er alle pumper stille, men når krydstogtskibene fredag og lørdag lægger til, så kommer de måske på arbejde. - Vi har ikke noget med den praktiske del af pumpningen at gøre. Vi kan registrere, at anlægget er i brug, men det er ADP, der sørger for at koble pumperne til og siden afregner med os, siger Jakob Rasmussen. Pumpestationen stod klar i maj 2018. - Det var vores mål, at vi gerne ville have faciliteten klar inde det første skib kom i april, men det kunne vi ikke helt leve op til. Til gengæld ønskede de ikke at gøre brug af tilbuddet. Det ville krydstogtskibet i maj, og da var anlægget klar, siger Jakob Rasmussen.

Der er tale om en tør pumpestation, som er koblet på den store samletank udenfor anlægget. Det gør det nemt og arbejdsmiljøvenligt at betjene. Anlægget kan pumpe 45 l/sekund ved normal belastning og 80 l/sekund ved spidsbelastning. Det lever op til krav om at være så energieffektivt som muligt. Foto: Nana Hanghøj

Skal erstatte slidte pumper Men investeringen på fem millioner kroner i den nye pumpestation er ikke anlagt alene for at sikre, at krydstogtskibene kan få tømt tankene. - Pumpestationen skal erstatte den station, vi har liggende tæt på, og som har dækket den del af indre by. Stationen er ved at være slidt, så den stod for udskiftning, og samtidig ved vi, at der bliver behov for ekstra kapacitet, når Kanalbyen bliver udbygget, siger Jakob Rasmussen. At krydstogtskibene i samme omgang kan få tilbudt en service med tømning af tanke er både ADP og spildevandselskabet tilfredse med. - Vi vil gerne sikre, at vores virksomheder har de bedste betingelser i forhold til deres behov, som her Fredericia Havn og ADP, siger Jakob Rasmussen. Hos ADP er man glade for samarbejdet med spildevand. - Vi har valgt at tilbyde krydstogtskibene, at de uden beregning kan levere det spildevand, som er kommet til på rejsen fra den seneste havn til Fredericia. Vi kan også sørge for, at de får tømt spildevandstankene helt, og det afregner de med os, og så afregner vi med spildevand, siger Morten Højrup.

Afdelingsleder Jakob Rasmussen fra Fredericia Spildevand og Energi har stået i spidsen for at få etableret det nye pumpeanlæg, som viste sig at være et større projekt end lige antaget på grund af bundforholdene. Men anlægget stod klar, da det første krydstogtskib ønskede at gøre brug af at få tømt spildevand for et år siden. Siden har tre-fem skibe benyttet tilbuddet - senest "Deutchland", som lagde til kaj i Fredericia for nylig. Foto: Nana Hanghøj