Ny akvariebutik i Taulov: Nu er hobbyen blevet til fuldtidsjob

Taulov: Mikkel Skjønnemanns store hobby er akvariefisk. Nu er interessen også blevet til fuldtidsbeskæftigelse.

Han har netop flyttet sin forretning fra et af værelserne i lejligheden i Korskærparken til butikslokaler på Adelvej i Taulov, og han har også besluttet sig for, at salg af fisk og andre dyreartikler skal fylde hele arbejdsdagen.

- Her har jeg fået meget mere plads, siger Mikkel Skjønnemann og slår ud med armene.

Butikken åbnede 17. juli, og 18-20 kom forbi for at se på Lillebælt's Akvarie Shop, som den hedder.