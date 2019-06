Der skal sorteres affald i grønne og sorte poser i 2020. Forberedelserne er i gang sammen med nyt udbud af renovationshåndteringen og indkøb af nye skraldespande for millioner. EU har besluttet, at sorteringen skal være på plads inden 2024.

Fredericia: Fredericianerne er efter mange års træning i særklasse gode til at sortere affald, så formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) forudser ingen problemer med, at der om et års tid bliver sat gang i ny sorteringsordning.

- Vi har i mange år gjort det muligt at sortere det grønne affald fra i papirsposer. Det bliver nu udvidet, så det er alt madaffald, som skal sorteres til side i papir- eller plastposer. EU har bestemt, at det skal ske senest ved udgangen af 2023, men da vi alligevel skal have vores renovation i udbud i 2020, så slår vi til nu, siger Christian Bro.

Det betyder, at fredericianerne skal have nye beholdere, som har plads til to poser. En side til restaffald og en side til madaffald.

- Vi skal indkøbe nye spande, og det vil skønsmæssigt koste 3,6 mio. kroner. Renovationsbilerne skal også være delt i to seperate rum, så der er selvfølgelig udgifter forbundet med det, siger Christian Bro.

- Bliver det dyrere for den enkelte husstand?

- Det er et område, der skal hvile-i-sig-selv, så forbrugerne skal dække omkostningerne. Vi ved ikke, hvor dyrt det bliver, før vi har haft opgaven i udbud, siger Christian Bro.