Nu kommer der større åbenhed i spildevandselskab: - Vi har intet at skjule

Fredericia Spildevand og Energi A/S vil fremover lægge dagsordner og referater frem på selskabets hjemmeside. Formand slår fast, at man hele tiden har været åben, men er klar til at efterkomme ønske om, at alle kan følge med i bestyrelsens arbejde i sager, der ikke kræver fortrolighed.

Fredericia: Fremover vil alle med interesse for, hvad der foregår i Fredericia Spildevand og Energi A/S kunne klikke ind på selskabets hjemmeside og læse både dagsordener og referater fra bestyrelsens arbejde. - Det har på det seneste fremstået, som om vi er et lukket mafia-agtigt foretagende, som ikke vil fortælle, hvad vi laver, men det er helt forkert. Vi fortæller meget gerne om vores arbejde, men vi har ment, at det blev gjort bedre ved, at vi i ord fortalte, hvad der var af nyt, siger formand for Fredericia Spildevand og Energi A/S Lars Ejby Pedersen (S). Fredericia Dagblad har blandt andet opfordret til, at der blev lagt dagsordener og referater ud på selskabets hjemmeside i lighed med det, man gør i Vejle Spildevand. Det bliver nu efterkommet. - Vi har drøftet det i bestyrelsen og valgt at gøre det fremadrettet. Der vil stadig være en række punkter, som vi ikke kan offentliggøre, fordi der er tale om forretningsforhold, som kræver fortrolighed. Men resten vil man kunne følge med i, siger Lars Ejby.

Det har på det seneste fremstået som om, vi er et lukket mafia-agtigt foretagende, som ikke vil fortælle, hvad vi laver, men det er helt forkert Formand for Fredericia Spildevand og Energi A/S Lars Ejby Pedersen (S)

Kommunikation drøftes Byrådsmedlem for Venstre Kenny Bruun Olsen er ligeledes medlem af spildevandsbestyrelsen og var fortaler for større åbenhed. - Jeg synes, at det er forkert at sige, at vi har været et lukket selskab. Vi har netop valgt at fortælle om, hvad der er på vej og besluttet i en form, som jeg synes gav bedre mening for forbrugerne. Og vi vil fortsat gøre det ved siden af referaterne, siger Lars Ejby. I forhold til åbenhed og kommunikation i øvrigt har sagen omkring gravearbejdet i Vesterbrogade været anledning til, at bestyrelsen har drøftet, hvordan man kommunikerer med de berørte lodsejere.