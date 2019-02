- Jeg er stødt på, at man tror, at et job i dataindustrien kræver en særlig kvalifikation, men sådan er det ikke. Man kan typisk komme fra et job i procesindustrien, som eksempelvis bryggerier eller andre virksomheder af den type, siger Arni Jonsson.

Taulov: Googles mega-datacenter i Taulov vil meget gerne have lokale ansøgere, og det er ikke et krav, at man har erfaring fra datacentre.

Jeg er stødt ind i, at folk tror, at man skal erfaring fra dataindustrien for at kunne få job her. Det er bestemt ikke et krav.

Interesse for job

Der har allerede været interesse for at blive en del af Google-holdet i Taulov, og Arni Jonsson er glad for interessen.

- Vi går i gang med at finde de rette folk nu, og så vil de skulle gennem en rækker kurser og efteruddannelse, så de bliver klædt på til de specifikke job, siger Arni Jonsson.

Alle job kræver, at man kan begå sig på engelsk, og et af jobbene har det specifikke krav - at man er certificeret til at arbejde i områder med højspænding.

Arni Jonsson håber, at de første ansættelser kan ske inden længe, selv om der er halvandet år til, at datacentret skal i drift.

- Vi har et omfattende efteruddannelsesprogram, som bl.a. foregår i udlandet, hvor vi har datacentre i drift, så det er ikke for tidligt, at vi får sat holdet, vurderer Arni Jonsson.