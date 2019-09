Nu har det bredt sig til andre byer: Fredericias unge var først med farligt misbrug

Læge Erik Østerballe slog for flere år siden alarm og talte om amerikanske tilstande, da unge i Fredericia begyndte at ryge morfinplastre - plastre, der indeholder fentanyl, som er 50 gange stærkere end heroin og stærkt afhængighedskabende. Nu er misbruget også i andre byer, konstaterer ekspert.

Fredericia: Mandag aften viste unge Niklas Andersen i bedste sendetid på DR1, hvordan man let skaffer sig adgang til ultrastærke morfinplastre og ryger dem. Plastrene indeholder morfinstoffet fentanyl, som er langt stærkere end blandt andet heroin. Udsendelsen har givet genlyd, og i byrådet er der lagt op til en ekstra indsats for at forhindre, at unge ryger i samme farlige spor, som Niklas gjorde. I udsendelsen påpegede misbrugsekspert Henrik Rindom, at Fredericia skiller sig ud i forhold til det farlige misbrug af fentanyl, men det er ikke længere tilfældet, må eksperten i dag konstatere. - Der er tale om ældre optagelser, og siden er det gået stærkt. I byer som København og Aalborg ved man, at der også sker misbrug af plastrene, og jeg kan ikke forestille mig, at det også sker i andre byer, siger Henrik Rindom, som følger misbrugsmønstre gennem sin kontakt med læger og behandlere over hele landet.

Misbrug koster liv I Danmark blev der i perioden 2014-2017 registreret 1040 dødsfald på grund af narkotika.



Fredericia ligger i den statistik på en 8. plads målt på dødsfald per indbygger.



Bornholm, Vejle, Glostrup, Esbjerg, Odense, Halsnæs og København ligger foran Fredericia i den triste statistik.



I 2017 blev der registreret 256 dødsfald på baggrund af narkotika.



Fredericia ligger uden for de ti mest ramte byer.



(Kilde: Rigspolitiet)

Brugte plastre bør væk Det var således også gennem Fredericia Misbrugscenters læge Erik Østerballe, at Henrik Rindom blev klar over, at misbrug af fentanyl var kommet til Danmark. - Misbruget er udbredt i USA, men jeg havde ikke hørt om det i Danmark, før Erik Østerballe gjorde opmærksom på det. Det var alarmerende, for fentantyl er voldsomt vanedannende og langt stærkere end andre stoffer, siger Henrik Rindom. - Hvordan får de unge fat på plastrene? - De køber det på nettet eller hos pensionister eller andre, som behandles med plastrene. Det er depotplastre, som afgiver stoffet til kroppen, og efter to-tre dage skal det skiftes. Men der er stadig masser af fentanyl tilbage, så de brugte plastre kan sælges og bruges til at ryge. Jeg har foreslået Sundhedstyrelsen, at sundhedspersonalet indsamler plastrene, når de sætter nyt på, men jeg har aldrig fået svar, siger Henrik Rindom.

Afkriminaliser misbruget Henrik Rindom holder foredrag landet rundt omkring misbrug og konsekvenser, og er nået til den erkendelse, at det er svært at stoppe misbrug uden at afkriminalisere det. - Hvis det ikke var kriminelt, kunne vi tale åbent om det. Hvis en ung med to gram hash i lommen fik besked om at møde til en samtale med en misbrugsvejleder i stedet for at få en bøde, så kunne vi måske stoppe et misbrug, før det blev alvorligt. I min verden hjælper det ikke at straffe sig ud af problemet. Jeg har aldrig oplevet nogle blive afvænnet af den grund, siger Henrik Rindom.