Nu er togbranden fuldt opklaret: De fire unge har erkendt bål på sæderne

Fredericia: Branden i de seks togvogne i Fredericia mandag eftermiddag anser politiet nu for fuldt opklaret.

- Vi har fået de unges erkendelse af, at de både var på stedet, og at de tændte bålet. Vi mangler stadig nogle tekniske undersøgelser, men sagen er opklaret, og det er vi glade for af hensyn til trygheden hos befolkningen, siger vicepolitiinspektør Frede Nissen, leder af efterforskningen i patruljecenter Syd, til Fredericia Dagblad.

De fire unge, som over for politiet har erkendt at have været inde i de gamle udtjente MR-togsæt på rangerarealet ved Norgesgade og Holstensvej, er en dreng på 16 år, to piger på 15 og en dreng på 13.

De tre ældste er nu sigtet for forsætlig ildspåsættelse, mens den 13-årige ikke kan sigtes på grund af sin alder.

- Hvad sker der nu?

- Der vil være både et strafferetsligt efterspil og et økonomisk. Hvordan det kommer til at se ud, kan jeg ikke udtale mig om endnu, siger Frede Nissen.

De sociale myndigheder er desuden inde over, som det altid sker, når unge under 18 er i politiets søgelys.