Nu er fredningsforslag offentliggjort: Slut med at fælde træer i dele af Treldeskovene

- Vi er blevet orienteret om, at fredningsforslaget nu bliver annonceret, og at der er offentligt møde om sagen. Der vil efter mødet være besigtigelse i vores del af skoven - altså den kommunale, og dagen efter i den private, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).

Trelde: 23. september har Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, indkaldt til offentligt møde om fredningsforslaget for 642 hektar skov i Treldeskovene. Skovene er dels privat, dels kommunalt ejede.

Formålet med fredningsforslaget er at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.

Kommunens fingeraftryk

Fredningsnævnet gør i annonceringen kort rede for fredningsforslaget, som er rejst af Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia Kommune i fællesskab.

Ideen til fredningen opstod for halvandet år siden og kom helt bag på de private skovejere. De har siden kæmpet en intens kamp for at undgå fredningsforslaget blev rejst, men forgæves.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, som slog ønsket om fredning fast, hvilket fik et flertal i byrådet til at stemme for at samarbejde med foreningen om forslaget. Målet var at få mest mulig indflydelse på et forslag, som alligevel ville blive rejst.

Et mindretal i byrådet bestående af Venstres stemmer og løsgænger Karsten Byrgesen mente omvendt, at byrådet burde stå på skovejernes side.

Kommunens fingeraftryk på fredningsforslaget er, at der skal kunne anlægges en offentlig sti hele vejen på tværs af de private skove, ligesom bærestien langs kysten bliver en officiel sti.