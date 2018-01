Mor til syge børn bønfalder andre forældre: Sig ja til vaccination

- Jeg kunne ikke vaccinere mine børn mod det her, men mange forældre takker nej til andre vacciner og det kan koste dem dyrt. Som mor er det forfærdeligt at se sine børn så syge, siger Pitsi Cortzen.

For moren til de tre børn, Pitsi Cortzen har sygdommen betydet, at hun har været nødt til at droppe ud af sit VUC-forløb, og hverdagen er efterhånden svær at få til at hænge sammen. Samtidig har sagen fået hende til at komme med et vigtigt opråb til andre forældre: Få jeres børn vaccineret.

Pitsi Cortzens yngste barn er kun tre år, og han hårdt ramt af tuberkulosen. Fordi han er så lille, har han svært ved at tage medicinen og det er noget, som er frustrerende for familien.

- Sygdomsforløbet har ramt mig rigtig hårdt. Vi er hele tiden indlagt på Kolding Sygehus, og jeg har derfor har ikke tid til at passe min skole, så jeg har været nødt til at droppe ud, fortæller hun.

Bønfalder andre forældre

Pitsi Cortzens datter på 11 bliver ifølge lægerne erklæret helt rask om et par måneder, mens den ældste søn på 13 år formentlig først kan blive erklæret helt fri for sygdommen om seks måneder. Ingen af børnene smitter, men de skal modtage medicinisk behandling i månederne fremover.

For Pitsi Cortzen betyder den yngste søns mange indlæggelser og det lange sygdomsforløb, at hun først kan begynde i skole igen til august og det vil gå ud over familiens økonomi.

- Fordi jeg ikke kan gå i skole, er jeg blevet sendt i jobaktivering, hvor man kræver jeg begynder at arbejde ude i en skov. Men det kan jeg jo ikke. Hvis jeg ikke kan gå i skole, kan jeg heller ikke arbejde. Jeg bruger jo næsten alle timer på Kolding Sygehus, siger Pitsi Cortzen.

Pitsi Cortzen håber, at hun ved at stå frem og fortælle sin historie, kan få andre forældre til at takke ja til de vacciner, de får tilbudt til deres børn, så de ikke risikerer at ende i samme situation som hende selv.

Pitsi Cortzen håber for sig selv, at den tunge byrde hun føler på sine skuldre, snart kan blive løftet, så hun igen kan begynde at se fremad.