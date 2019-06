Monjasa Park får bedre lys

Lysmasterne på Monjasa Park forbedres for cirka 700.000 kroner.

Det står fast, efter at økonomiudvalget har haft lyset på dagsordenen. Dansk Boldspil Union (DBU) kræver fra den kommende sæson 1000 lux i lysmasterne til næstbedste række, hvor FC Fredericia spiller.

Det lever FC Fredericia ikke op til, og derefter stod politikerne over for to løsninger.

- Vi valgte den lille model. Det er en udgift, vi ærgrer os over, for vi kunne godt have brugt pengene andre steder. Det er ærgerligt, at DBU og Divisionsforeningen stiller de krav. Men omvendt ved vi, at det er betingelsen for at spille med på eliteniveau, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).