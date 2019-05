Mød frihedsprisens unge talenter hos Billunds Boghandel

Fredericia: I forbindelse med markeringen af 4. maj blev Arlette Andersens Frihedspris uddelt for tredje år i træk på Fredericia Rådhus.

I morgen lørdag 11. maj bliver der mulighed for at møde de unge i Billunds Boghandel kl. 12-13, hvor de vil præsentere de kreative værker omkring temaet frihed, som de har lavet.

Vinder af Arlette Andersens særlige frihedspris og 10.000 kroner blev Kirstine Marie Føns Pedersen for digtet "Hvad er vi", Anna Sofie Holk fik 2. prisen og 5.000 kroner for billedværket "Fri som fuglen", og Katrine Christensen modtog 3. prisen og 3.000 kroner for digtet "Hvad er vi værd". 14-årige Caroline Skansing Nielsen vandt en særlig talentpris på 3.000 kroner uddelt af Billund Boghandel.

Ved arrangementet lørdag læser de deres digte op, ligesom Anna Sofie Holk vil vise sit billedværk frem. De fire unge mennesker får ligeledes mulighed for at sætte ord på deres tanker omkring projekterne.

Arlette Andersen vil også selv deltage i arrangementet.