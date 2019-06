Med i opløbet: Forvandlet bydel på topliste

Sønderparken er med i opløbet om en stor boligpris for renovering. 157 projekter var nomineret og seks er tilbage. Sønderparken får ros for "forvandling".

Tryghed i området

I et særligt afsnit om Sønderparken beskrives den almene boligbebyggelse fra 1970'erne.

- Både området, bygningerne og de enkelte lejligheder har fået et løft, der har givet nye udendørsarealer med bedre kontakt til den omgivende by, større tryghed, varierede facader og lysere lejligheder med et lavere varmeforbrug, hedder det i beskrivelsen, hvor man også roser den nye facadebeklædning ed materialer som tegl og skifer.

- Ved at etablere nye vinduesåbninger i de før lukkede gavle og åbne facaderne med lodrette vinduespartier i trappeopgangene er der skabt større tryghed i området, fordi der nu er overblik og ingen blinde vinkler, hedder det, ligesom der er ros til forbedringerne i de enkelte lejligheder med nye køkken- og badefaciliteter.

Parterne bag projektet i Sønderparken er Boligkontoret og boli.nu, Link Arkitekter, Rambøll A/S, Hansson og Knudsen A/S Entreprenører, Egil Rasmussen A/S og Enemærke & Petersen A/S.