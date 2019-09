Markant flere klagede over lugt, støv og støj sidste år: Tidsforbrug til behandling er fordoblet

Flere klager over miljøgener betyder, at kommunen i 2018 brugte over dobbelt så mange arbejdstimer som de foregående år. En række nye retningslinjer for håndteringen af klager skal lette sagsbehandlingen.

Fredericia: 2018 bød på usædvanligt mange klager over miljøforhold som larm, støv og lugt. I årene 2014-2017 modtog Fredericia Kommune i gennemsnit 45 klager om året. Sidste år var det tal 77.

En oversigt over klagerne viser, at flest omhandlede støj og støv fra havne samt larm fra virksomheder. De to kategorier stod for henholdsvis 20 og 15 klager, men der blev også klaget over brændeovne, hanegal og trafikstøj. Klager over Shell og Bridgewalking indgår ikke i optællingen, da det ifølge Natur og Miljø, der hører under Fredericia Kommunes Teknik og Miljø-afdeling, ville give et misvissende billede af antallet af klager om året.

I en dagsorden til miljø- og teknikudvalget peger Natur og Miljø på, at der ikke umiddelbart er nogen åbenlys forklaring på stigningen. Dog peger forvaltningen på, at borgerne har fået mere fokus på muligheden for at klage. Samtidig er det blevet hurtigere og lettere at skrive en mail eller at ringe til kommunen. Udvalgsformanden for miljø- og teknikudvalget, Christian Bro (S), peger desuden på, at vejret kan have haft en indflydelse.

- For det første er der stigende aktivitet i Fredericia. For det andet havde vi jo en helt fantastisk sommer sidste år, som alt andet lige gjorde, at flere har opholdt sig udenfor i længere tid og dermed måske også følt sig mere generet end på regnende, dansk standardsommer, siger Christian Bro.