Lukket strandcafé sælger ud: Kurator i gang

Badegæster på Østerstrand i Fredericia må kigge langt efter egentlig mad at købe. Café Østerstrand er gået konkurs. En vogn sælger dog midlertidigt is og drikkevarer. Imens sørger en kurator for at realisere værdierne. Det vil sige møbler, maskiner og hvidevarer. Der er tale om et advokatfirma i Odense. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen