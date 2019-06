Louise hørte klonklyde fra fordækket på sin bil - hjulbolte var blevet løsnet

Op til otte års fængsel

I sommeren 2017 lavede Rigspolitiet en opgørelse over, hvor mange anmeldelser om løsnede hjulbolte de forskellige politikredse havde modtaget. Opgørelsen blev lavet for TV2. Her fremgik det, at Sydøstjyllands Politi havde modtaget 15 anmeldelser.Hvis den skyldige findes, kan personen straffes med fængsel i op til otte år. Straffen kan gives til den, 'der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed'. Sådan lyder det i straffeloven.