Lokal bilist i kritisk tilstand: Kørte op i tankbil

Bilist klippet fri

Trekantbrand blev også kaldt til ulykkestedet, og de blev i første omgang sendt i den forkerte retning. De første GPS-koordinater sendte brandvæsenet i vestgående retning ad E20 mod Kolding, men uheldet var sket i vestgående retning på E45.

Manden, der i sin varebil kort før klokken fem kørte op i en tankvogn indeholdende bitamin, som er et flydende asfaltprodukt, skulle klippes fri fra bilen, da han sad fastklemt. Det oplyser indsatsleder fra Trekantbrand, Christina Fischer. Lægen på stedet gav besked om, at det skulle ske hurtigt.

- Lægen giver melding om, hvorvidt det skal ske skånsomt eller hurtigt. Her var meldingen, at han skulle ud hurtigst muligt. Det var ingen skønhedskonkurrence, vi stillede op til, og det behøvede ikke være pænt. Bare det gik hurtigt, siger Christina Fisher.

Den tilskadekomne mand blev af brandvæsenet klippet fri omkring klokken seks, og Trekantbrand skulle derudover også have klippet kofangeren af tankvognen, så den kunne komme videre. Indsatslederen fortæller, at det var tydeligt, at "der havde været kraft på", da manden ramte tankvognen, som der heldigvis ikke gik hul på.