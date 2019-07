Løve var forsvundet: Dyrepark måtte lukke løveanlæg

Zootopia måtte lukke det store løveanlæg for besøgende. En løve var forsvundet, men blev dog fundet i et træ.

Givskud: Måske læser løver aviser og lader sig inspirere af vore politikere.

I hvert fald forsvandt en af dyreparkens løver en søndag eftermiddag og det store løveanlæg blev lukket for publikum, mens jagten på den forsvundne løve stod på. Det lykkedes efter et par timer at lokalisere løven.

Den havde sat sig op i træ, hvorfra den nægtede at komme ned. Den kom dog senere ned, endda uden at være tilbudt en ministerbil eller få andre politiske indrømmelser.

- Vi patruljerer med traktorer i anlægget hele dagen og holder øje med løverne, og da vores medarbejdere ikke kunne lokalisere denne løve, valgte vi at lukke ned omkring anlægget, siger direktør i Zootopia Richard Østerballe.

- Sandsynligheden for, at løven skulle være sluppet ud, var meget lille. Men sikkerhed er essentielt for os, og derfor valgte vi at lukke anlægget ned fra sidst på eftermiddagen og nogle timer frem.

Løverne bliver talt igen og igen i løbet af en dag. Først i stalden - flere gange. Derefter bliver de løbende talt gennem dagen, så personalet hele tiden ved, hvor de befinder sig. Og igen når de skal ind om aftenen, bliver flokken også talt. Men forrige søndag eftermiddag var der altså en der manglede.