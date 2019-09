Liva Weel er stadig vedkommende viste fyldt premiere på kabaret: Over 100 sang med på klassikerne

At dømme efter det aldersmæssigt ganske blandede publikum i Det Bruunske Pakhus torsdag, er erindringen om den måske bedste visefortolker, vi har haft, absolut levende 67 år efter hendes død. Der var fyldt op til Teater Malstrøms premiere på Kabaret Liva Weel og de andre . Ikke kun med den ældre generation. Også yngre og helt unge vuggede og grinte over en elegant blanding af replikløst skuespil om søstrene Ellen og Bolettes kappestrid om en bøvet revisor i 1930'erne og 40'erne - og så resten af det 11 mand store ensembles pluk fra Livas katalog. Tilsat habilt klaver og lidt rytmisk akkompagnement.

Fredericia: Livet er et kort sekund, men minderne har man da lov at ha'.

Kabareten, der spiller til 19. oktober, er det semiprofessionelle teaters 10. opsætning siden starten i 2015. Igen har systuen været i legestue. Kostumerne er fantasifulde, men også tidstypiske. De skrå brædders snilde indretning med sangscene i den ene side og søstrenes lejlighed i den anden - komplet med røvballegardiner, portræt af Stauning og amagerhylde - er smart. Det klæder desuden stykket, at flerstemmig sang forekommer. Endelig leger kabareten med kønsrollerne og bliver pikant sine steder, hvad der både er tradition i genren og på Teater Malstrøm. I to sæsoner har det haft succes med burlesqueshow, som har været afklædte og humorfyldte.

Teatret præsenterer sit repertoire for 2020 senere denne måned. Leder, Martin Bach Sørensen, er hemmelighedsfuld, men til Fredericia Dagblad røber han, at der både bydes på noget helt nyt og "en ny udgave af noget vi kender".

Glemmer du?

Husinstruktør Michael Hansens kabaret hedder som sagt Liva Weel og de andre.

De andre kom til orde i et medley af slagere fra perioden og frem. Til publikums store glæde. For lille du, lille du er altid en succes. Også i regn en mandag på Solitudevej, selvom man måske ikke må noget for moar. Men der kommer jo altid en pige og en sporvogn til. Så lille Frk. Himmelblå kan sætte sin skæve hat på skrå og stige ombord og fra bagperronen følge, at duerne flyver. Flyver de hen til dig?

Vinger har Liva Weels sange stadig. Glemmer du, så husker Teater Malstrøm det ord for ord.