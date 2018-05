Legoland, Lalandia og zoo'er advarer minister: Frygter for turismen

Administerende direktør for Legoland, Christian Woller, frygter for konsekvenserne af regeringens planer om at ændre systemet for erhvervsfremme. Arkivfoto: Torben Glyum

En anbefaling til et nyt erhvervsfremmesystem er blevet genstand for debat flere steder i landet. Nu følger en række turistaktører med Legoland i front trop med et åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), hvor de udtrykker bekymring for turismens udvikling.

Erhvervsfremme: "Vi vil kraftigt advare mod", "Så taber vi det hele på gulvet" og "Det vil have direkte konsekvenser for en række virksomheder". Således er ordlyden i et brev stilet til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) med 37 syddanske virksomheder som afsender. Brevet er en reaktion på, at et forenklingsudvalg nedsat af regeringen er kommet med en række anbefalinger til reformen af landets erhvervsfremmesystem, der beskæftiger sig med det strategiske arbejde med at fremme og udvikle danske virksomheder. Et af de syddanske virksomheder bag brevet er Legoland. Her er frygten, at erhvervsfremmereformen går ud over turismen. - Vi er bange for, at der ikke vil være lige så meget turismemarkedsføring af vores region, som der er nu. Og vi er bange for, at vi mister indflydelse med den markedsføring, der så er, siger Christian Woller, der er administrerende direktør for forlystelsesparken.

Centraliseres administration af midler og betjening af den nationale bestyrelse i staten, der slet ikke har kendskab til de lokale og regionale forhold, så taber vi det hele på gulvet! Uddrag fra virksomhedernes brev til Brian Mikkelsen (K)

Anbefalingerne Erhvervsfremmesystemet er komplekst. Det gør det svært for virksomhederne at gennemskue, hvor de kan få hjælp. Der er behov for forenkling og effektivisering. Så langt er alle parter enige. Regeringen nedsatte derfor i 2017 et såkaldt forenklingsudvalg, der i starten af april fremlagde deres forslag til fremtidens erhvervsfremme. Det forhandler Folketingets partier om i disse uger.

Forenklingsudvalget har leveret 26 anbefalinger til en forbedring.

Det anbefaler blandt andet, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse.

Udvalget anbefaler også, at fem erhvervshuse skal fungere som virksomhedernes lokale hjælp.

Derudover må kommunerne ikke enkeltvist udbyde de former for erhvervsfremme, som erhvervsfremmebestyrelsen, de statslige aktører, Erhvervshusene og den digitale erhvervsfremmeplatform fremover får ansvaret for.

Frygter færre jobs I brevet udtrykker de 37 virksomheder bekymring for, at erhvervsministeren vil følge udvalgets anbefalinger til punkt og prikke og dermed afskaffe virksomhedsudviklingen på regionalt plan. - Jeg er som udgangspunkt meget for forenkling. Der er helt sikkert ting, som kan gøres bedre rundt omkring. Det, vi ønsker at påpege med dette brev, er den her usikkerhed om det samarbejde, vi har fået opbygget på turismemarkedsføring i Region Syddanmark. Vi ser en risiko for, at det ikke kan fastholdes, hvis man følger anbefalingerne, siger Christian Woller og uddyber: - Vi er bange for, at markedsføringstrykket falder for Region Syddanmark. Det vil i sidste ende betyde, at færre får øjnene op for at besøge os som turistområde, og i sidste ende betyder det så, at der bliver skabt færre jobs i turismebranchen.