Læserne siger ja tak til mere liv på Axeltorv

Der er kun noget at vinde ved det og intet at tabe, men måske har de, der ikke vil åbne Torvegade noget mod dem, der bor der? Mange boede der, før det blev forbudt og har dermed ikke kunnet kalkulere med det, da de valgte bolig, skriver han .

Den ide bliver varmt modtaget på avisens Facebook-side. Blandt andre tidligere byrådskandidat Toke Kieler, som de seneste ni år har været fortaler for at genåbne Torvegade.

- Vi skal nytænke Axeltorv, og i den forbindelse kunne vi starte med at åbne Torvegade op for både kørsel og parkering, påpegede Inger Nielsen.

Ærgrelse over lukket springvand

Lav pladsen om til et rekreativt område med legeplads, grønne områder, borde/bænke, så byens borgere i alle aldre kan få glæde af pladsen. Man kan så lave en stribe med plads til omkring 20 biler, nede mod Dalegade. Det gamle apotek kan man så meget passende lave om til et borgerhus uden alkohol, men hvor man bare dropper ind og slapper af evt med plads til en lille cafe, lyder et forslag fra Joan Elkrog.

Lars Post kunne tænke sig, at der anlægges to petanquebaner, og andre er med på ideen om en mere grøn plads og rum til legeredskaber for børn.

Flere ærgrer sig over, at det er slut med vand på pladsen, og at man ikke i forbindelse med etableringen satte penge af til at sikre driften.