Læserne har stemt: Krydset ved 6. Juliskolen skal undersøges

103 læsere valgte at være med til at bestemme, hvilket spørgsmål, Fredericia Dagblad skulle undersøge næste gang som led i vores projekt, Byen Spørger - Vi Svarer.

Fredericia: Hvad optager flest, og hvilket spørgsmål skal Fredericia Dagblads journalister undersøge næste gang? Et kryds med dårlige oversigtsforhold, en pænere indkørsel til byen eller ændring i hastighedsgrænsen på en bestemt vej?

En afstemning, der løb over en uge, gav vores læsere mulighed for at være med til at bestemme, hvilket spørgsmål, der skulle besvares næste gang som en del af vores "Byen Spørger - Vi Svarer". Det har 103 valgt dele deres mening om. Og sådan fordeler stemmerne sig:

42 ud af 103 stemmer landede på spørgsmålet om, hvorfor krydset ved den gamle 6. Juliskolen ikke er en rundkørsel. 28 ville gerne have besvaret, hvorfor hastigheden er sat ned til 60 kilometer i timen på Snaremosevej, mens 33 stemmer havnede på spørgsmålet om, hvorvidt det ikke var muligt igen at få smuk beplantning ved indkørslen til Fredericia.