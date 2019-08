Kreativ indbrudstyv - sneg sig ind over døren

Fredericia: En kreativ indbrudstyv har været på spil i en lejlighed i Oldenborggade. Lørdag morgen klokken 05.57 modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om, at der havde været indbrud i den pågældende lejlighed, men der var ikke tale om hverken en opbrudt dør eller lignende. Indbrudstyven havde derimod skaffet sig adgang til boligen ved at trykke en gipsplade, der er placeret over døren, ind. På den måde kunne tyven komme ind over døren. Lejligheden ligger på anden sal.

Ifølge Brian Fuglsang, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi, er der for nuværende ikke nogen melding om, hvad der er forsvundet fra lejligheden.