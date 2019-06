Knallertfører bragede ind i lygtepæl - påvirket af både stoffer og sprit

Fredericia: En 59-årig mand fra Fredericia skulle nok have valgt at blive hjemme torsdag eftermiddag. Han havde hvert fald indtaget både alkohol og stoffer, viste tests foretaget af en politipatrulje. Årsagen til, at politiet kom til stedet var, at knallertføreren omkring klokken 15.30 kom kørende mod Danmarks Port. Her påkørte han så en lygtepæl og væltede efterfølgende. Han blev sigtet for de forskellige forhold.

Torsdag aften klokken 20.40 på Tonne Kjær Vej var en motorcyklist ikke ude på ligefrem lovlig færd. Den 26-årige mand fra Fredericia var blevet frakendt retten til at køre motorcykel, viste det sig, da en patrulje kiggede nærmere på hans baggrund. Derudover var han også påvirket af enten stoffer eller medicin. Han havde desuden ikke forsikring på motorcyklen, og angiveligt var den heller ikke indregistreret. Han kan derfor se frem til en udvidet og dyr hilsen fra ordensmagten.