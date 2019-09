Kig forbi og bliv døbt

Fredericia: Det er aldrig for sent at blive døbt - og lørdag den 21.september kan børn som voksne, lokale som besøgende, blive døbt i Sct. Michaelis Kirke på Vendersgade i Fredericia, når Folkekirken i Fredericia igen holder drop-in-dåb.

Man er velkommen til at tage gæster med, og man kan komme alene. Voksne skal medbringe gyldig legitimation såsom pas eller kørekort. Børn og unge under 18 år skal have forældre eller værge med samt skriftlig samtykke fra alle, der har forældremyndigheden.

Fire af Fredericia Provstis præster står klar fra klokken 11 til 15.