Kæmpebøde til Bubbas: Tidligere ejer må gribe dybt i lommerne

Middelfart: 27-årige Mike Juhl Jensen må til lommerne og betale en bøde på 100.000 kroner, efter at Retten i Odense fredag har kendt ham skyldig i 15 ud af 16 overtrædelser af loven i perioden 3. december 2016 til 20. august 2017.

Overtrædelserne handler hovedsageligt om en lang række tilfælde, hvor politiet har været på besøg i den udvidede åbningstid fra klokken 2 til klokken 5 og har kunnet konstatere, at der i strid med bevillingen har været gæster under 18 år på natklubben. Derudover er Mike Juhl Jensen - som tidligere ejer og bestyrer af natklubben - desuden blevet dømt skyldig i flere forhold, der handler om udskænkning af alkohol til mindreårige. I ét enkelt tilfælde - den 18. marts 2017 - er han blevet frikendt for udskænkning af alkohol til mindreårige.

Anklager Annette Korsgaard havde efter dommen ikke andre kommentarer, end at hun tager dommen til efterretning. Da sagen var for retten i sidste uge, pegede hun på, at det var vigtigt at statuere et eksempel.

- Det skal ikke være sådan, at man kan sige, at det kan svare sig at overtræde de her regler, så derfor skal der være tale om en betragtelig bøde, der kan danne præcedens, og lære folk, at det skal man ikke gøre, sagde Annette Korsgaard, der dog samtidigt understregede, at bøden var udregnet på helt almindelig vis, hvor bøden stiger jo flere mindreårige, som politiet har truffet i den udvidede åbningstid fra klokken 2 til klokken 5.

Mike Juhl Jensen havde valgt at repræsentere sig selv i retten, hvor han blandt andet forklarede, at politiet havde truffet mange af de mindreårige ved garderoben, hvor en del af dem var vendt tilbage for at hente deres jakker. Men den forklaring købte retten altså ikke.