Julerock-traditionen har i flere år truet med at sprænge rammerne på Tøjhuset. Så nu rykker Søren Andersen & co. til større lokaler. Billetsalget starter på mandag.

Fredericia: Seks minutter og 30 sekunder. Plus/minus et par sekunder. Så kort tid tog det at sælge samtlige billetter til Tøjhusets traditionsrige Julerock-koncert sidste år.

Flere hundrede måtte skuffet opgive jagten på en billet, og koncertsalen var proppet, mens Søren "Søgge" Andersen, hans husorkester og gæster stod på scenen. Udenfor stod en del og håbede på, at nogen ville sælge en billet - eller at der blev plads, hvis nogen forlod stedet.

Det var ikke første gang, Julerock måtte melde udsolgt. Det er sket hvert eneste år, siden traditionen blev skudt i gang på Det Bruunske Pakhus. Men at sælge ud så hurtigt var rekord. Og det var et vink med en vognstang om, at arrangementet havde brug for plads til flere publikummer. Det får det nu.

- Vi flytter Julerock til Eksercerhuset. Arrangementet finder sted 27. december. Billetterne sættes til salg på mandag 9. september klokken. Den niende i niende, klokken ni. Ikke før, siger spillestedsleder Sune Rasmussen, der dermed giver publikum en chance for at gøre klar ved computeren i tide.

Han understreger, at der ikke er mulighed for at tyvstarte billetsalget, og at det derfor ikke giver mening at henvende sig til eller på Tøjhuset inden klokken slår ni på mandag. Billetterne sælges via Billetten.dk, som der linkes til via Tøjhusets hjemmeside.