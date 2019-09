- Vi har været nede og tage prøver alle de steder, der kunne være udløb, og i nogle af vores kloakker. I det nye system i Kanalbyen er der tre kloakker til henholdsvis vejvand, tagvand og spildevand, og vi har taget prøver i de forskellige ledninger for at se, om noget kan være fejlkoblet, fortæller formand for ledningsdrift i Fredericia Spildevand Jan Christiansen.

Fredericia: Da City Triathlon fredag måtte aflyse svømning i Gl. Havn til weekendens dyst, som dermed blev en duatlon i stedet, kom det som en overraskelse for Fredericia Spildevand, at bakterietallene i havnebassinet var så høje.

Venter på resultaterne

Fredericia Kommune har flere gange i de seneste uger taget prøver af vandkvaliteten i Gl. Havn med henblik på weekendens mesterskaber i triatlon. Den første prøve var fin, men i sidste uge viste prøverne for højt indhold af E-coli bakterier. Derfor måtte svømningen aflyses i sidste øjeblik.

- Nu venter vi på resultaterne af prøverne. Der går nok et døgn til halvandet, før vi har svarene, siger Jan Christiansen.

Det var ikke muligt for Fredericia Triathlon Team at nå at flytte svømme-delen til weekendens City Triathlon. Derfor overvejer arrangørerne nu, om man tør fortsætte med at planlægge stævner med svømning i Gl. Havn.