Ild i hækken - resolutte naboer greb til haveslangen

Fredericia: Om det var et smidt cigaretskod eller efterdønninger fra arbejde med en ukrudtsbrænder, står hen i det uvisse.

Tirsdag over middag blev Trekantbrand kaldt ud til Frederik 3.'s Vej på en melding om naturbrand. Det harmonerede ikke helt med de mængder regn, der faldt over Fredericia i løbet af tirsdagen, men ikke desto mindre var der ild i en hæk på vejen.

Brandvæsenet kunne dog ikke se tydelige tegn efter en ukrudtsbrænder, så det kunne også være et cigaretskod, der havde fået hækken til at ulme. Naboerne havde dog allerede grebet haveslangen for at få bugt med den ulmende hæk.

Det oplyser indsatsleder ved Trekantbrand, Christina Fischer.