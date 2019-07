I kølvandet på markante ændringer: Jobcentrets ansatte gør klar til at søge nye job

Nogle ansatte vil gerne have omstruktureringen på jobcentret til at ske hurtigt, mens andre gerne vil have tid til at tænke sig om. Det fortæller tillidsrepræsentanter på jobcentret.

Fredericia: Mange ansatte på jobcentret i Fredericia står de kommende måneder over for en række ændringer i deres arbejdsopgaver, og det er der en faglig bekymring over, men også en glæde over, at der er fokus på arbejdsbyrden i jobcentret, lyder det fra en af jobcentrets tillidsmænd. Frem mod årsskiftet kommer der til at ske flere ændringer på Fredericia Jobcenter, da social- og beskæftigelsesudvalget har besluttet at lukke en række tilbud til ledige helt eller delvist for i stedet at bruge pengene på flere hænder til håndtering af sagsmapper og samtidig yde en bedre service til de lokale virksomheder. Hos de ansatte på jobcentret er der blandt andet bekymring for de ledige borgere, lyder det fra tillidsmanden. - Udover det påvirker os personligt i forhold til det arbejde, vi har haft, som forandrer sig, så er der en faglig bekymring. Når vi lukker ned for de eksterne tilbud og nogle af de interne tilbud, så tænker vi på, hvad det er for noget indhold, vi kan give borgerne, fortæller tillidsmand for de ansatte, der er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, Jesper Nissen.

Det er positivt, at vi har en ledelse, som har set, vi er presset til det yderste. Der er højt sagsantal per medarbejder, og vi er for få hænder. Det er positivt, det bliver prioriteret at få flere hænder til sagsbehandling og virksomhedsservice. Tillidsmand Jesper Nissen

Flere hænder Han peger samtidig på, at det også er glædeligt, at der nu er fokus på de ansattes arbejdsbyrde. - Det er positivt, at vi har en ledelse, som har set, vi er presset til det yderste. Der er højt sagsantal per medarbejder, og vi er for få hænder. Det er positivt, det bliver prioriteret at få flere hænder til sagsbehandling og virksomhedsservice, siger han. Ledelsen vil løbende informere tillidsfolk og medarbejdere om, hvad der skal ske hvornår, men da det er et større puslespil at få til at gå op, har man ikke kunne melde en samlet og detaljeret plan ud fra begyndelsen. Der er holdningen forskellig blandt de ansatte til, hvordan de har det med det. - Vi er jo i virkeligheden lidt splittede. Dem, der er meget pressede i hverdagen, vil gerne have, det sker rigtig hurtigt. Dem, der bliver personligt berørt i form af andre arbejdsopgaver eller jobs, vil gerne have lidt tid til at tænke sig om i forhold til, hvad de skal søge, når de bliver placeret et andet sted, forklarer Jesper Nissen. Allerhelst drømmer tillidsmanden om, at der kom en håndsrækning fra Christiansborg, som gav kommunalpolitikerne mere spillerum. - Vi kunne godt tænke os, at politikerne kom med en stor pose penge for at opprioritere os og samtidig beholde tilbuddene til borgerne - altså at politikerne på Christiansborg ophævede servicerammen, og så kunne politikerne bruge penge på, vi kan komme op i gear. Men det kommer ikke til at ske, så det er blot et ønske, siger han.

Job til alle Foruden socialrådgivere har Fredericia Jobcenter en række medarbejdere, som er organiseret i HK. Også herfra er meldingen fra tillidsrepræsentant Helle Gammeltoft Flint, at der er mange forskellige holdninger til ændringerne i jobcentret blandt medarbejderne. - Vi lægger vægt på, at ingen er fyret. Der er job til alle. Nogle af dem har siddet med de her områder i mange år og skal nu finde ud af, hvad de så skal, fortæller hun. Hun forklarer, at jobcentret har været igennem en række omstruktureringer det seneste halvandet år - blandt andet analyser, ny ledelsesstruktur og ny jobcenterchef ad flere omgange. For nogles vedkommende skal de nu igen have nye chefer. - Vi håber, der snart kommer ro på, siger tillidsrepræsentanten. De ansatte fik i sidste uge besked om, hvilke stillinger de kan søge, når jobcentrets eksterne tilbud lukker ned i løbet af efteråret, og deres arbejdsopgaver forsvinder. - I slutningen af august får de så at vide, hvor de skal arbejde henne, fortæller Helle Gammeltoft Flint.