Hvor rødt er vejrkortet?: Ny national hjemmeside oplyser om brandfare døgn for døgn

- Brandfareindekset adskiller sig fra DMI's tørkeindeks på flere måder. Dels indeholder det en prognose for de kommende fem døgn, hvor tørkeindekset udelukkende er et øjebliksbillede.

Kan måle ned til én km²

- Der har været tanker om den nye hjemmeside tidligere, og i blandt andet Sverige og Canada findes noget lignende, forklarer Bjarne Nigaard:

- Men tørken 2018 var det sidste nøk, der skulle til.

Via en bagindgang til Brandfare.dk kan de kommunale og regionale beredskaber desuden kigge ind i meteorologiske data for kvadrater på helt ned til en kilometer gange en kilometer. På den måde får beredskaberne nu meget bedre muligheder for at disponere og eventuelt udstede afbrændingsforbud, som for eksempel kun gælder en del af en kommune.

- For eksempel vest for den eller den å i den eller den by, siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber:

- Det har vi manglet, så færrest mulige danskere, der måske gerne vil grille eller vande, forstyrres.