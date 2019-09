Hjemmedyrket: Iværksættere vil kåre årets gårdbutik

Har du en yndlings-gårdbutik, hvor du elsker at hente kartofler og kalvekød? Så kan du nu stemme på den som årets gårdbutik.

Viborgegnen: De lever lidt anonymt, gårdbutikkerne, med deres hjemmegroede gulerødder, øko-æg og selvslyngede honning. For anonymt, hvis man spørger Niels Reinau og Niels Høegmark, der sammen udgør virksomheden Goforlocal, som er en vejviser til gårdbutikker landet over. Nu vil de to derfor kåre årets bedste gårdbutik samt årets bedste lokalproducent for at sætte mere fokus på de hjemmedyrkede fødevarer. - Lokalt producerede fødevarer er hot, og du finder det også i supermarkederne. Men detailhandlen anonymiserer også rigtig meget producenten, og det kan jeg godt blive lidt muggen over på de lokale producenters vegne. Der er brug for at få mere fokus på, hvem der producerer den mad, vi spiser, mener Niels Reinau. Er det ikke nok for forbrugeren at vide, at fødevaren er produceret i Danmark? - Nej, det synes jeg faktisk ikke. Eksempelvis er det danske økomærke blevet voldsomt undermineret af det europæiske mærkningssystem. Hvis bare man viderebearbejder et udenlandsk produkt i Danmark, så må man sætte det danske økomærke på. Den almindelige forbruger har ikke en chance for at gennemskue det, og derfor er det vigtigt at kaste mere lys over, hvor produkterne rent faktisk stammer fra, svarer Niels Reinau.

Sådan stemmer du Du kan stemme på din favorit på goforlocal.dk. Her kan du enten søge en specifik producent frem eller vælge via et kort.

Der skal findes en vinder i to kategorier: Danmarks bedste gårdbutik samt Danmarks bedste lokalproducent .

samt . Som bruger skal man blot stemme på sin yndlingsproducent/gårdbutik, og så placerer Goforlocal efterfølgende stemmen i den kategori, hvor den hører hjemme.

Herefter vil en ekspertjury udvælge en vinder blandt de tre producenter/gårdbutikker, der har fået flest stemmer.

Derudover skal der også kåres en Årets ildsjæl , men her er det branchen selv, der nominerer og stemmer internt.

, men her er det branchen selv, der nominerer og stemmer internt. Præmien til vinderne vil være et sparringsforløb, hvor de vil få professionel råd og vejledning til, hvordan de bedre kan komme ud over rampen med deres produkter.

Goforlocal findes som en vejviser til mobilen, hvor man let kan se, hvilke gårdbutikker der findes i nærheden. Arkivfoto

Brugerne bestemmer Det er første gang nogensinde, der skal kåres en årets gårdbutik på nationalt plan. Afstemningen foregår på goforlocal.dk, hvor man kan stemme på sin favorit, og efterfølgende vil en jury så vælge vinderen blandt tre nominerede i hver kategori. Juryen får blandt andet deltagelse af detailhandelekspert Flemming Birch fra Birch & Birch. Håbet er, at awardshowet kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed: - Nu prøver vi det for første gang af i år, og så lærer vi sikkert en masse ting, så vi kan gøre det endnu bedre næste år. Vi er også åbne for at få nye samarbejdspartnere med ind over, forklarer Niels Høegmark, der er den oprindelige stifter af Goforlocal, der har base i Viborg og for nylig også åbnede kontor i Aarhus.

Dansk eller pink lady Virksomheden har udviklet en app, der fungerer som vejviser til de danske gårdbutikker, og på sigt ønsker Goforlocal at etablere sig som en online handelsplatform, hvor danskerne kan købe fødevarer fra lokale producenter efter et "click and collect"-koncept, hvor man bestiller varerne online og efterfølgende selv henter dem færdigpakkede hos gårdbutikken. - Vores mål er, at de lokalt producerede varer skal være lige så tilgængelige som supermarkedsvarerne. Det er selvfølgelig helt op til folk selv, om man foretrækker en gammel dansk æblesort eller et Pink Lady æble, som er fragtet hertil i en lastbil fra Spanien. Men vi trænger til at få øget synligheden på de lokale produkter, så forbrugerne reelt har mulighed for at ændre deres indkøbsvaner, hvis de ønsker det, siger Niels Reinau.

Awardshow i Vejle Selve awardshowet løber af stablen 30. oktober 2019 i Food Innovation House i Vejle. Her mener daglig leder, Gyda Bay, at det er oplagt at gå med i et samarbejde om at sætte mere fokus på hjemmegroede danske råvarer. - Historisk kan meget af æren for væksten i den danske landbrugs- og fødevaresektor tilskrives de mange fødevareiværksættere og småproducenter. Nutidens globale markedsvilkår og digitalisering gør det desværre svært for mange af dem, og derfor glæder vi os til at være med til at kåre de lokalt forankrede producenter, siger hun. Showet vil være åbent for offentligheden, men der er et begrænset antal billetter. Se mere på goforlocal.dk/events.