Historisk interesserede ønsker 6. juli ændret markant: Find det rigtige krudt frem

Det er imidlertid et spørgsmål om sikkerhed og pris på krudt og på forberedelserne, lyder det fra Forsvaret. Føringsstøtteregimentet i Fredericia stiller derfor en panserværnskanon fra 2. Verdenskrig og løse skud til rådighed hvert år. Kanonen bemandes med frivillige i hjemmeværnsuniformer anno 1944. Våbenet er britiske og blev i et vist antal givet til Danmark efter krigen. De skulle gemmes i lader og bruges mod Tyskland, hvis landet forsøgte fremrykning igen, og det mener materielforvalter ved regimentet, Henning Bro, også er en værdig og interessant historie. Arkivfoto: Nana Hanghøj

Krudt eller patroner?

- Så det burde være de andre kanoner på Prinsessens Bastion oven for Danmarks Port, siger Hans Dal:

- Der burde skydes med sortkrudt af folk i uniformer fra Udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849.

Foreningen har i flere år gjort sin holdning gældende over for bestyrelsen for De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn, som er identisk med 6. Julikomiteen.