Har du haft indbrud? Politiet leder efter ejere til mange tyvekoster

Sydøstjylland: Smykker, påskepynt, porcelæns-figurer, stole og fiskegrej.

Det er blandt de ting, som Sydøstjyllands Politi søger ejerne på.

Tingene er blevet fundet i forbindelse med politiets efterforskningsarbejde, og man formoder, at de stammer fra indbrud i det øst- og midtjyske. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

For bedre at kunne opklare indbrudssagerne er det essentielt at finde frem til de rette ejermænd af kosterne, og derfor har politiet offentliggjort billeder af de forskellige genstande i håbet om, at ejerne genkender deres ting.

Samtidig sker offentliggørelsen også for at få tingene tilbage til rette ejermænd.

Det er muligt at se alle tyvekosterne her.